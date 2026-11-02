La Costa Orientale Sarda torna da Sarno senza punti ma con la convinzione di aver giocato alla pari con la prima della classe. La Sarnese si è imposta 2-0 e ha allungato in vetta, salendo a 23 punti. Nel dopo gara Francesco Loi però non ha dubbi sulla prova dei suoi.

«È difficile commentare una sconfitta come quella di oggi – spiega il tecnico – perché siamo stati quantomeno alla pari contro la prima in classifica, ma abbiamo pagato gli episodi. Abbiamo subito gol su una palla inattiva e su una situazione di mischia. Peccato, perché abbiamo tenuto molto bene il campo».

Secondo Loi la ripresa ha mostrato il volto migliore della squadra: «Nel secondo tempo c'è stato un nostro predominio, abbiamo giocato solo a metà campo. Ci è stato annullato un gol molto discutibile e abbiamo avuto due situazioni davanti al portiere. E invece siamo qui a commentare una sconfitta».

Qualche rammarico anche per la direzione di gara, ma il tecnico guarda soprattutto alla prova dei suoi: «Peccato, andiamo via con una grande prestazione».

La Costa Orientale Sarda resta a quota 9. La prestazione offerta sul campo della capolista, però, conferma quanto Loi aveva detto alla vigilia: questa squadra può giocarsela contro chiunque.

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