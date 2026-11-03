Nel campionato di Promozione, girone B, ove sono dislocate le 7 rappresentanti Anglogalluresi, le posizioni attuali risultano eterogenee. Il primo blocco, quello della parte più alta della classifica, é molto ben popolato, poiché sono 3 le compagini, in odore play off. Quella che " spunta", con i suoi 21 punti, appena uno in meno della capofila Ozierese, che ne ha 22, é quella Castellanese , che oltretutto vanta il migliore attacco con 24 centri: 7 di questi, realizzati, tutti su azione, portano la firma di Michele Chelo.

Anche a Buddusò, che detto per inciso, in compagnia di Macomer e Thiesi, é fra quelle a non aver ancora ottenuto vittorie, Chelo ha messo la doppia firma sul 3-1 finale. Terza in graduatoria a -6, dalla piazza d'onore, si trova il Coghinas: l'undici guidato da Rusani, dopo un filotto di vittorie, a Nulvi si é dovuto arrendere, al termine di una gara assai combattuta, e che ha visto entrambi i tecnici guadagnare anzitempo , per espulsione, la via degli spogliatoi. Questi 3 punti, conquistati dalla formazione guidata da Falchi, valgono il 4° posto con 14 lunghezze. Mattatore dell'incontro, sia per la doppietta, che per la spettacolarità delle reti, é stato Simone Medas: sale a quota 6 e si posiziona al 2° posto, ed anche in questo caso parliamo di reti realizzate tutte su azione.

Il Luogosanto, con i suoi 11 punti, è posizionato proprio in mezzo alla graduatoria: nel confronto casalingo col Thiesi, si è distinto in zona gol Antonio Mossa, autore di una splendida tripletta, ma a dare il là al poker, era stato Lorenzo Zela, che raggiunge quota 5 fra i marcatori. A Ozieri, in casa dell'imbattuta capolista, l'Arzachena (10), ha disputato un ottima gara , ed stata superata solo in occasione di palla inattiva, Con gli stessi punti si trova anche la San Giorgio Perfugas che nell'ultimo periodo appare in netta ripresa, ed un ulteriore riprova la si è avuta nell'anticipo di sabato, quando con padronanza ha espugnato il campo di Macomer. Come già accennato il Buddusò al "Borucca", ha ceduto l'intera posta alla vicecapolista: l'undici guidato da Fadda è ancora a secco di vittorie, ed i 5 punti sinora ottenuti sono frutto di altrettanti pareggi.

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