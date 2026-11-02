Non c’è sosta nei campionati di tennistavolo, si gioca quasi quotidianamente. Dopo gli anticipi di mercoledì della serie A1 femminile, e le vittorie di Muravera e Marcozzi, ieri si è conclusa la terza giornata che ha consegnato al Quattro Mori il primo posto insieme al Castelgoffredo. Tre partite della quarta giornata della serie A1 maschile spalmate in quattro giorni, ha cominciato la Marcozzi, mercoledì scorso, sconfitta dal Carrara, venerdì il TT Sassari ha vinto a Messina, sabato il Santa Tecla Nulvi ha perso in casa con il Siracusa. Manca all’appello il Muravera, la trasferta di Reggio Emilia è in calendario il 15 novembre.

Serie A1 maschile

Venerdì il TT Sassari ha vinto a Messina la seconda partita di fila, 3-2 alla Top Spin. Match aperto dal croato Gacina, 66 del mondo, che ha regalato il primo punto alla squadra di Santona battendo l’ex Pistej. Messina ha rimontato due volte con Pucar, 26 del mondo che ha prima battuto Lorenzo e il connazionale Gacina, in mezzo il punto di Puppo su Stojanov. Sul 2-2 ha deciso Lorenzo in quattro set su Pistej.

Sabato ci ha provato il Santa Tecla, battuto in casa 3-2 dal Siracusa. Ha esordito il coreano Park Jeongwoo che ha battuto Turrini, siciliani avanti con l’iraniano Hodaei su Soderlund e il greco Gkionis su Giovannetti, Nulvi aggancia con Park Jeongwoo, ma Soderlund cede a Turrini. Carrara e Siracusa allungano in vetta, ma dietro le sei squadre dal terzo all’ultimo posto sono racchiuse in sei punti.

Serie A1 femminile

Il Quattro Mori ha vinto 3-0 il derby con il Norbello e chiude la terza giornata con il primo posto. Norbello si è arreso subito, Quattro Mori scatenato con Tania Plaian in tre set su Tofant che ha raccolto appena quindici punti. Peggio è andata ad Hana Matelova opposta all’esordiente coreana Kim Seongjin vittoriosa in tre set lasciando quattordici punti all’avversaria. Più incerta la terza partita dove Carnovale ha piegato al quinto set la resistenza di Moretti.

Oggi si apre la quarta giornata con Castelgoffredo-Muravera, domani TT Sassari e Sud Tirol recuperano il match della prima giornata, poi insieme prenderanno la strada per il Palatennistavolo, dove mercoledì sono in programma due partite in contemporanea (ore 18), il derby Quattro Mori-TT Sassari e Marcozzi-Sud Tirol.

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