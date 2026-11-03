A Cagliari le ultime due serate del ciclo autunnale della quarta edizione di Ideario Sport – Festival del libro sportivo che, tra ottobre e novembre, ha collezionato nove incontri e altrettanti libri per raccontare lo sport attraverso i suoi protagonisti, ma anche per esplorare storia, cultura, economia, modelli educativi e trasformazioni della società. Il Festival, con la direzione artistica del giornalista Fabio Meloni, è organizzato da Asi Sardegna, in collaborazione con il Progetto culturale Ideario, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Fondazione Sardegna, Coni Sardegna e Ussi Sardegna.

Giovedì 5 novembre, alle 19 a Sa Manifattura (viale Regina Margherita), “Il grande affare dello sport” porterà il Festival dentro la dimensione economica dei grandi eventi. Dietro lo spettacolo si intrecciano grandi investimenti, interessi economici e strategie politiche. Un’occasione per riflettere sui costi e sui benefici dei grandi eventi sportivi, sulle opportunità di sviluppo e sulle conseguenze per le città e le comunità: chi guadagna, chi paga e che cosa resta quando si spengono i riflettori. Federico Carli, economista, manager e presidente dell’Associazione Guido Carli, presenterà il suo volume “La corsa all’oro. Trionfi, disfatte e smisurati guadagni dei grandi eventi sportivi”. Con lui Stefano Melis, amministratore delegato e dg del Cagliari Calcio, e il giornalista Paolo Mastino, presidente dell’Ussi Sardegna.

La quarta edizione di Ideario Sport si chiuderà a Cagliari venerdì 6 novembre. Alle 18 “Oltre ogni barriera: il diritto di vincere” sarà dedicato alla storia e al significato sociale dello sport paralimpico. Sergio Giuntini, presidente della Società italiana di Storia dello sport, presenterà il suo libro “Senza ostacoli. Storie dello sport paralimpico in Italia”. Con lui l’atleta e dirigente paralimpico Sandrino Porru e Francesco Marcello, docente di Scienze motorie. Alle 19.15, nell’incontro conclusivo sarà protagonista Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana maschile di pallavolo e autore del volume “Egoisti di squadra. Esaltare il gruppo senza sacrificare il talento”. “Allenare il talento, costruire la squadra” sarà un confronto sul delicato equilibrio tra individualità e gruppo, leadership e responsabilità, talento personale e obiettivo comune. Interverrà anche Eliseo Secci, già presidente della Fipav Sardegna, e la giornalista Laura Puddu del direttivo Ussi Sardegna.

«Le serate del 2026 rappresentano un'ulteriore tappa nell'evoluzione di Ideario Sport, un progetto che nel tempo ha arricchito e diversificato i propri contenuti», ha dichiarato il direttore artistico Fabio Meloni, «fin dalla prima edizione, nel 2023, abbiamo scelto di mettere la letteratura sportiva al servizio di un racconto più ampio, capace di intrecciare esperienze, conoscenze e riflessioni. Il libro è il filo conduttore del Festival, ma anche lo strumento attraverso il quale esplorare questioni che riguardano la vita collettiva, i cambiamenti della società e il rapporto con il passato. Un'impostazione che, nell'arco delle quattro edizioni, ci ha permesso di costruire un programma sempre più articolato. Un patrimonio di incontri nella convinzione che le vicende sportive possano avvicinare nuovi lettori ai libri e offrire occasioni di dialogo. Lo sport è uno straordinario osservatorio della condizione umana: nelle imprese sportive emergono le ambizioni, le difficoltà, le contraddizioni e le possibilità di riscatto che attraversano la vita delle persone. Raccontare queste vicende significa restituire allo sport la sua profondità culturale e riconoscere, dietro i risultati e le competizioni, storie che appartengono a tutti. Perché ogni storia sportiva racconta anche qualcosa che va oltre lo sport».

(Unioneonline)

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