L'Ozierese non si ferma e conserva il primato nel girone B di Promozione. Al Masala la squadra di Christian Mura supera 1-0 l'Arzachena con il gol di Passos Petillo al 47' del primo tempo, su calcio d'angolo di Antonio Fantasia. Gli ospiti chiudono in dieci per l'espulsione del capitano Bonacquisti. Con 22 punti e la miglior difesa del girone (5 reti subite), l'Ozierese resta l'unica squadra imbattuta.

Il Castelsardo risponde vincendo 3-1 a Buddusò. Chelo segna al 1', il Buddusò pareggia al 3' con Matassa, poi ancora Chelo al 27' e Dem Dubba al 35' della ripresa chiudono i conti. Il Castelsardo resta a un punto dalla vetta, con il miglior attacco del girone (24 gol). Si allarga così il distacco sulle inseguitrici. Il Coghinas, terzo a 15, cade 3-2 sul campo del Monte Alma: i padroni di casa vanno a segno con Diomede al 31' e con Medas al 34' del primo tempo e al 3' della ripresa; per il Coghinas segnano Criado al 48' del primo tempo e Jardim Tasca al 42' della ripresa. Il Monte Alma si rialza dopo l'eliminazione in Coppa e sale a 14. Gli stessi punti li ha il Campanedda, che vince 3-2 a Bosa: Ferro porta avanti gli ospiti al 20', nella ripresa al pareggio di Nobrega rispondono Alonso e Gianni, poi Fadda accorcia su rigore. Il Bosa, fermo a 13, interrompe una serie di due vittorie consecutive.

Seconda vittoria di fila per il Li Punti, che batte 2-1 l'Ovodda con le reti di Pilo al 25' e Tedde al 3' della ripresa; per l'Ovodda segna De Lizarza al 41'. Il Li Punti sale a 12 punti nonostante la penalizzazione di due punti. Il Luogosanto travolge 4-0 il Thiesi con il gol di Zela al 4' e la tripletta di Mossa al 22', 25' e 35' del primo tempo. Il Thiesi è ancora a zero punti dopo otto sconfitte e con 26 gol al passivo, nonostante la qualificazione ai quarti di Coppa conquistata mercoledì a Macomer. Successo anche per il Fonni, che supera 2-1 la Macomerese con una doppietta del brasiliano Goulart al 27' del primo tempo e al 43' della ripresa (pari momentaneo di Colombo al 17') e sale a 8. Nell'anticipo di sabato il San Giorgio Perfugas aveva vinto 2-0 a Macomer.

In coda il Buddusò resta senza vittorie con 5 punti, davanti soltanto al Macomer, fermo a 4, e al Thiesi.

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