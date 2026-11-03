Cagliari, non solo la squalifica per Obert: dopo la Lazio arriva anche una multaLe decisioni del Giudice Sportivo sulla decima giornata di campionato
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Ammenda di 3.000 euro al Cagliari, a titolo di responsabilità oggettiva, «per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo». È la decisione del Giudice Sportivo dopo la decima giornata di Serie A, che multa la società rossoblù in relazione alla partita di domenica contro la Lazio. Non l’unica sanzione dal match dell’Olimpico, visto che – per lo stesso motivo – è stata data anche allo stesso club biancoceleste.
Per quanto riguarda i calciatori, invece, scatta la squalifica per Adam Obert: il difensore avantieri è stato espulso al 91’ per doppia ammonizione, con il secondo giallo arrivato per un fallo sulla fascia sullo scatenato Isaksen. Obert salterà così Cagliari-Frosinone, sabato alle 15 all’Unipol Domus, e tornerà dopo la sosta nella trasferta di Como.
Obert è uno dei due calciatori squalificati dopo la decima giornata di Serie A, l’altro è Luca Marianucci del Napoli (espulso contro la Juventus). Dal campo, il Cagliari riprenderà questo pomeriggio la preparazione al Crai Sport Center di Assemini: attesa per gli esami di Alieu Fadera, uscito domenica per infortunio al 32’.