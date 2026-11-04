Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta dirigerà Cagliari-Frosinone, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, sabato alle ore 15 all’Unipol Domus. La squadra arbitrale per la partita che porta il campionato alla seconda sosta per le nazionali sarà composta anche dagli assistenti Davide Moro (sezione di Schio) e Marco Colaianni (Bari), quarto ufficiale Mario Perri (Roma 1) e al Var l’arbitro Valerio Marini (pure lui Roma 1) e l’assistente Alessandro Prontera (Bologna).

In cinque precedenti con Ayroldi, il Cagliari ha vinto tre partite con un pareggio e una sconfitta. Esordio il 18 luglio 2020, 1-1 in casa contro il Sassuolo, poi il 2-0 interno alla Sampdoria il 7 novembre dello stesso anno, in Serie B le larghe vittorie su Reggina (0-4, 18 marzo 2023) e Perugia (0-5, 5 maggio 2023) e da ultimo il ko per 2-1 contro la Lazio esattamente due anni fa, il 4 novembre 2024, con due espulsi in contemporanea nei rossoblù (Adopo e Mina).

Queste tutte le designazioni dell’undicesima giornata di Serie A.

Venezia-Udinese venerdì 6 novembre ore 20.45 – Juan Luca Sacchi

Cagliari-Frosinone sabato 7 novembre ore 15 – Giovanni Ayroldi

Torino-Lecce sabato 7 novembre ore 18 – Ermanno Feliciani

Parma-Bologna sabato 7 novembre ore 18 – Luca Zufferli

Roma-Sassuolo sabato 7 novembre ore 20.45 – Marco Di Bello

Napoli-Lazio domenica 8 novembre ore 12.30 – Luca Pairetto

Genoa-Milan domenica 8 novembre ore 15 – Davide Massa

Monza-Atalanta domenica 8 novembre ore 15 – Claudio Giuseppe Allegretta

Inter-Como domenica 8 novembre ore 18 – Daniele Chiffi

Fiorentina-Juventus domenica 8 novembre ore 20.45 – Andrea Colombo

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