Tragedia nel calcio spagnolo. Jesus de Miguel Alameda, attaccante della squadra CD Tenerife, è morto questa mattina dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio a seguito di un violento scontro in campo nella partita contro l'Andorra, disputata ieri nel campionato di seconda divisione spagnolo.

A comunicare il decesso è stato lo stesso club delle Canarie in un messaggio sul proprio profilo su X: «Con il cuore spezzato, con un nodo alla gola e senza riuscire a credere che sia vero, dal CD Tenerife comunichiamo la tragica scomparsa, questo martedì 3 novembre alle 8, di Jesus de Miguel Alameda», si legge nella nota.

«Non ci sono parole di consolazione; non c'è assolutamente nulla che possa alleviare questo sentimento di profonda tristezza. Siamo vicino alla sua famiglia distrutta dal dolore, ai suoi cari e a tutta la tifoseria del Tenerife, che oggi piange questo crudele epilogo», prosegue il messaggio.

L'incidente si è verificato al 96' minuto di gioco, durante il recupero, quando il risultato era sul 2-2. Il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, era uscito dalla propria area per intervenire sul pallone in volo, entrando in collisione con De Miguel, colpito violentemente al petto con il ginocchio. L'attaccante è crollato a terra. Immediate le richieste di soccorso da parte dei compagni e degli avversari.

Owono, espulso con un cartellino rosso, ha lasciato il campo mentre il personale sanitario interveniva a soccorrere il calciatore.

Dopo 5 minuti di assistenza in campo, De Miguel è stato trasportato in barella e trasferito in ambulanza in ospedale. Un primo referto medico ha riferito di un arresto cardiorespiratorio, con il ricovero del calciatore in terapia intensiva, le cui condizioni sono andate progressivamente peggiorando.

Nato a Madrid, Jesus de Miguel aveva 30 anni e aveva iniziato la propria carriera nelle giovanili del Lugo Fuenlabrada e del Laganes. Dal 2015 aveva militato nella formazione del club madrileno, prima di vestire la maglia dell'internazional de Madrid, Fuenlabrada e Union Adarve e Navalcarnero.

(Unioneonline)

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