Turno di sosta dal campionato e riflettori puntati sulla terza e decisiva giornata della fase di qualificazione di Coppa Italia di calcio a 5. La Futsal Fc Alghero risponde presente in grande stile, centrando una vittoria rotonda che vale il primo posto nel girone e il pass per le ambite Final Four.

Sul campo di Usini è andata in scena una gara a senso unico, dominata dai giallorossi e chiusa con un netto 13-3 ai danni della compagine sassarese della Babylon.

Una prestazione corale che ha permesso a mister Tente di gestire le energie e optare per profonde rotazioni del roster. Un’occasione preziosa per valutare i progressi e concedere minutaggio importante a tanti giovani aggregati al gruppo sin dall'inizio della preparazione a settembre, risposte che confermano l'ottimo lavoro svolto dal vivaio algherese.

Con questo successo, gli algheresi chiudono il girone al comando e volano alle Final Four. Il quadro delle finaliste è ora completo con le prime classificate Futsal Fc Alghero, Cus Cagliari e SartFut e la migliore seconda Fanni Sassari.

In ambito giovanile, meno fortunato il weekend della formazione Under 19, costretta a registrare il primo stop stagionale. I giovani giallorossi cedono di misura sul campo del Serrenti al termine di una battaglia combattuta punto a punto, che si è chiusa sul punteggio di 4-3 per i padroni di casa. Nonostante la sconfitta, la squadra ha lottato fino all'ultimo minuto trovando la via della rete con Meloni, Turrini, Abbadi e Ligios, confermando carattere e determinazione in un campionato altamente competitivo. Una battuta d'arresto che rappresenta un importante momento di crescita per il percorso dei ragazzi.

© Riproduzione riservata