Il bollettino medico in casa Cagliari non è affatto confortante, in vista della partita di sabato (ore 15 all’Unipol Domus) contro il Frosinone. Dove non mancherà soltanto Adam Obert, squalificato dal Giudice Sportivo per l’espulsione di domenica con la Lazio, ma di sicuro almeno anche Alieu Fadera. L’esterno del Gambia, uscito al 32’ del match dell’Olimpico per un infortunio muscolare, ha svolto gli esami strumentali che hanno riscontrato una lesione del bicipite femorale della coscia destra.

Fadera si è fatto male alla mezz’ora dopo un contrasto con il laziale Taylor. Si è subito toccato la coscia e non è riuscito a continuare. Salterà sicuramente la partita di sabato, poi si vedrà per il match dopo la sosta al Sinigaglia contro il Como (il 21 novembre), curiosamente la stessa squadra dalla quale il Cagliari lo ha ingaggiato in estate. Per lui oggi terapie, il resto della squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche, seguite da un lavoro diversificato in base al minutaggio di domenica: i calciatori maggiormente impiegati hanno svolto una sessione aerobica, gli altri esercitazioni sul possesso palla e una partita giocata su campo ridotto.

Nel primo allenamento settimanale al Crai sport center di Assemini personalizzato per M’Bala Nzola, affaticamento alla coscia, e Roberto Gagliardini, che sta smaltendo una distorsione alla caviglia destra riportata in allenamento: Fabio Pisacane e il suo staff valuteranno le loro condizioni nei prossimi giorni. Domani seduta mattutina.

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