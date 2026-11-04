Oristano rende omaggio a due dei suoi talenti sportivi più brillanti. Nicolò e Maddalena Spanu, fratelli e protagonisti del wingfoil mondiale, sono stati premiati dal Comune per i risultati conquistati nelle competizioni internazionali e per aver portato il nome della città ai vertici di una disciplina in continua crescita.

Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo Sport Antonio Franceschi li hanno ricevuti a Palazzo Campus Colonna, consegnando loro un riconoscimento a nome dell’Amministrazione comunale.

Un palmarès di tutto rispetto quello dei due atleti, ormai protagonisti ai vertici delle discipline foil. Maddalena Spanu, campionessa del mondo e presenza costante nelle Coppe del Mondo, ha conquistato nell’ottobre 2026 il podio nella tappa disputata nel Golfo degli Angeli. Nel suo percorso recente anche il titolo di vicecampionessa italiana di kitefoil al Campionato Italiano Classi Olimpiche di Napoli.

Anche Nicolò vanta risultati di primo piano: vicecampione del mondo e d’Europa di Wingfoil Racing nel 2023, è attualmente nella top 10 del ranking mondiale. Tra i suoi successi più recenti spicca la vittoria della Défi Wing 2026, una delle competizioni più importanti del panorama internazionale.

«Nicolò e Maddalena sono motivo di grande orgoglio per Oristano – sottolineano Sanna e Franceschi –. I loro successi sono il risultato di talento, passione, sacrificio e determinazione. Con i loro risultati portano il nome della nostra città sui palcoscenici sportivi internazionali e rappresentano un esempio positivo per tanti giovani che si avvicinano allo sport».

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