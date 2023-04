Saltata Cagliari, altro che Brindisi: la seconda tappa dei preliminari dell’America’s Cup si terrà in Arabia Saudita, a Jeddah, sul Mar Rosso. La comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina.

«Le corse con gli AC40 monotipo», si legge nella nota dell’organizzazione, «si svolgeranno appena fuori dal villaggio di gara e dal Jeddah Yacht Club, adiacente allo spettacolare circuito di F1».

Dopo le polemiche sul trasferimento della prima tappa da Cagliari a Vilanova, in Spagna, e il naufragio delle trattative per tenere in Sardegna almeno la seconda, la concorrenza araba ha superato la candidatura di Brindisi. Proprio ieri l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, che aveva interrotto il dialogo con l’Ace di Grant Dalton, ha affermato: «Giocavano al rialzo, pensavano che noi sardi avessimo l’anello al naso».

L'evento dell’Arabia saudita, spiegano dall’America’s Cup, «è in collaborazione con il ministero dello Sport e la Saudi Sailing Federation».

«Essendo l'apice della vela, questa regata preliminare può essere utilizzata come evento per influenzare positivamente una serie di fronti», ha affermato Grant Dalton, Ceo di AC37 Event.

