Terza Categoria, sabato col primo turno playoff: otto sfide decisiveDefinito il programma gare
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Definito il programma gare del primo turno dei playoff del campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2025/2026. In base alle classifiche finali degli otto gironi e secondo il regolamento previsto dal meccanismo playoff, saranno otto le sfide in programma domani, tutte in gara unica sul campo della squadra meglio classificata.
Le società seconde classificate avranno dunque il vantaggio del fattore campo e, in caso di parità al termine dei tempi supplementari, accederanno automaticamente al turno successivo.
Il primo turno si aprirà alle ore 16 con quattro incontri molto attesi. A Uta, sul campo “Bascus Argius”, l’Atletico Uta ospiterà l’Atletico Audace in un confronto tra la seconda forza del girone A e la terza classificata del girone C. A Carbonia, sul terreno del “Barbusi”, i padroni di casa del Barbusi affronteranno il Quartucciu.
Sfida equilibrata anche a Segariu, dove il Serrenti riceverà l’Arcidano Calcio 2020 allo “Stefano Manis”, mentre ad Aritzo il Barbagia Sport se la vedrà contro la Stella Azzurra Guasila nello scenario dello “Stadio del Vento”.
Nel quadro delle gare del nord Sardegna, il C.U.S. Sassari ospiterà il Monterra sul campo in erba naturale del centro universitario sassarese. Il Sant’Orsola, invece, sfiderà l’Atletico Maddalena sul campo “Latte Dolce n.1” di Sassari.
Le ultime due gare sono state posticipate per accordi tra le società. Alle 17:30 il Berchidda riceverà l’Ale. Castiglia allo stadio comunale “Manchinu”, mentre alle 18 la Nulese affronterà l’Atletico Tomi’s Oschiri nel comunale di Nule.
Come previsto dal regolamento, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo l’equilibrio anche dopo i supplementari, passerà al turno successivo la squadra classificata al secondo posto nel proprio girone di Terza Categoria.
Di seguito il programma completo del primo turno playoff:
- Atletico Uta – Atletico Audace, ore 16:00, campo “Bascus Argius” di Uta
- Barbusi – Quartucciu Calcio, ore 16:00, campo “Barbusi” di Carbonia
- Serrenti – Arcidano Calcio 2020, ore 16:00, campo “Stefano Manis” di Segariu
- Barbagia Sport – Stella Azzurra Guasila, ore 16:00, “Stadio del Vento” di Aritzo
- C.U.S. Sassari – Monterra, ore 16:00, campo C.U.S. Sassari (erba naturale)
- Sant’Orsola – Atletico Maddalena, ore 16:00, campo “Latte Dolce n.1” di Sassari
- Berchidda – Ale. Castiglia, ore 17:30, stadio comunale “Manchinu” di Berchidda
- Nulese – Atletico Tomi’s Oschiri, ore 18:00, campo comunale di Nule