Davide Puddu, ex Cagliari, è il nuovo allenatore del Mandas in Seconda categoria. Un colpo a sorpresa che dimostra le ambizioni della Unione sportiva locale per la prossima stagione.

Davide Puddu ha militato da calciatore nel Settore giovanile del Cagliari calcio dal 2000 al 2008 fino alla Primavera con esordio in prima squadra in coppa Italia serie A, contro la Sampdoria. Nel 2009 ha giocato in Serie C con L' Alghero calcio. Poi, in serie D con il Selargius, per tre anni, in Eccellenza con Sanluri e Muravera. Nel suo palmares, anche campionati di Promozione e Prima categoria a Iglesias .

Da allenatore, è stato per otto anni nel settore giovanile Cagliari calcio, 1 anno negli Allievi del La palma, due anni nel Pirri allievi. Ha vinto campionati Allievi e Juniores regionali.

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