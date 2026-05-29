Tutto pronto per la finalissima dei playoff di Prima Categoria. Domenica 31 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 16, Antiochense e Fonni si sfideranno allo stadio "Remigio Corda" di Terralba in quella che è la gara più attesa della post-season.

In palio il primo posto nella graduatoria dei ripescaggi per la Promozione: un traguardo ambito che potrebbe aprire concretamente le porte alla categoria superiore.

Non ci sarà invece la sfida per il terzo e quarto posto. La Gioventù Sarroch ha comunicato ufficialmente la propria rinuncia alla disputa del secondo turno playoff a causa di problemi organizzativi. La gara tra Lanteri Sassari e Sarroch, programmata per domenica 31 maggio, non verrà quindi disputata. Di conseguenza, i sassaresi del Lanteri vengono classificati terzi nella graduatoria dei ripescaggi, con il Sarroch che occuperà la quarta posizione.

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