Il Santa Teresa conferma Fabio Levacovich alla guida tecnica. Fresco di salvezza ai playout nel campionato di Eccellenza, il club gallurese ha deciso, dunque, di ripartire dall’allenatore sassarese.

L’annuncio è arrivato stasera attraverso i canali social dei biancocelesti. «Siamo orgogliosi e felici di comunicarvi che Fabio Levacovich sarà il nostro allenatore anche nella prossima stagione. Una conferma fortemente voluta dalla società dopo il grande lavoro svolto insieme in questi mesi, culminato con il raggiungimento del nostro obiettivo al termine di una stagione intensa e piena di battaglie», si legge nel comunicato della società, presieduta da Corrado Fois.

«Insieme al mister sarà confermato anche tutto il suo staff tecnico, a testimonianza della volontà di dare continuità al lavoro svolto e all’identità costruita in questa stagione. Determinante anche il lavoro del nostro Direttore Sportivo Tomasino Muntoni, che si è mosso fin da subito per dare continuità al progetto tecnico e fare in modo che mister Levacovich restasse alla guida della squadra», prosegue la nota.

«Il mister – si legge infine – ha creduto immediatamente nel progetto e si è già messo al lavoro insieme alla società per programmare al meglio la nuova stagione, con entusiasmo, idee e voglia di continuare a crescere insieme».

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