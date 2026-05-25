Dopo una stagione semplicemente straordinaria, che ha visto la Verde Isola compiere una rimonta da manuale fino a conquistare il quarto posto nel Girone B di Prima Categoria, arriva la notizia che tutti i tifosi gialloverdi attendevano: Albertino Melis sarà ancora in panchina.

Il Patron Giuseppe Buzzo ha annunciato ufficialmente la conferma di Melis alla guida della Verde Isola per la stagione 2026/2027. Si riparte da un quarto posto straordinario rispetto ai presupposti iniziali, risultato che ha sorpreso tutti e che testimonia il grande lavoro svolto dal tecnico e dal gruppo squadra. «Mister Albertino Melis ha confermato il suo DNA da gladiatore della panchina, entrando in simbiosi perfetta con il gruppo squadra e cucendosi sul petto i colori e l'anima della società. Un allenatore che non allena soltanto: vive i colori gialloverdi, li respira, li trasmette».

La stagione 2025/2026 verrà ricordata a lungo nell'ambiente Verde Isola. Oltre alla clamorosa rimonta che ha portato i biancoverdi sino al quarto posto del girone, la squadra ha conquistato il titolo di miglior attacco del torneo con ben 71 reti realizzate: un dato che parla da solo e che certifica la qualità del gioco espresso dai ragazzi di Melis.

«Questa stagione rimarrà nel cuore di tutti noi», dice Melis. «Abbiamo sofferto, ci siamo rialzati, e alla fine il campo ha premiato la nostra dedizione. Settantuno gol non sono un caso: è il frutto di un lavoro collettivo straordinario, di un gruppo che crede nel gioco e nella qualità. Ho vinto tre campionati di Seconda Categoria — con il Pirri, la Città di Selargius e il Decimo 07 — ma questa Verde Isola ha qualcosa di speciale. C’è un’anima vera, una famiglia».

Melis ha trasmesso la mentalità del gladiatore: mai mollare, mai smettere di credere. «Siamo partiti in sordina e abbiamo chiuso quarti. Volete sapere cosa voglio per il prossimo anno? Salire ancora».

L’auspicio di tutta la società è che la nuova stagione sportiva sia ancora più ricca di soddisfazioni, conformemente alle aspettative societarie. Con Melis in panchina, la Verde Isola non è una squadra che si accontenta: è una squadra che vuole crescere, competere, e regalare ai propri tifosi serate indimenticabili.

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