L’Asd Ghilarza Calcio riparte nel segno della continuità: il presidente Fabrizio Miscali è stato rieletto all’unanimità dal consiglio direttivo, che gli affida un nuovo mandato alla guida del club giallorosso. Confermate anche tutte le cariche proposte: Tista Medde sarà il vicepresidente, mentre la segreteria della prima squadra è stata affidata a Fabio Colomo. Il ruolo di responsabile finanziario va a Nicholas Deligia.

La direzione sportiva sarà condivisa da Massimo Mura e Andrea Gosamo, mentre il settore giovanile avrà come referente e segretario Flavio Lai, affiancato da altri dirigenti nominati dal presidente.

«Ho trovato in tutti, vecchi e nuovi, l’entusiasmo necessario per ripartire dopo due stagioni da dimenticare» commenta Miscali. «Invito chiunque voglia unirsi al gruppo dirigente a farsi avanti, anche come semplice sostenitore».

Il presidente ha inoltre assegnato a ciascun consigliere compiti specifici: organizzazione, biglietteria, servizio bar e ristoro, marketing e comunicazione. Una struttura pensata per rendere più efficiente la gestione societaria.

Intanto presidente e direttori sportivi sono già al lavoro per definire lo staff tecnico e costruire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria, con un obiettivo chiaro: voltare pagina e riportare entusiasmo attorno ai colori giallorossi.

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