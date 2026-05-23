In palio tra Bonorva e Villacidrese c'è il campionato di Eccellenza. Domani, domenica, con inizio alle 16 si gioca a Bonorva la gara di ritirno fra qeste due grandi squadre.

ll'andata ha vinto il Bonorva per 0-2. Un successo pesantissimo anche se la Villacidrese arriva a Bonorva per fare l'impresa.

A Villacidro domenica scorsa, il Bonorva ha dimostrato di essere una grande squadre, come la Villacidrese: il pronostico sulla carta è per il Bonorva: i due gol e la vittoria non sarà facile rimontarli, ma nel calcio tutto è possibile anche se il Bonorva oltre il peso del successo all'andata, può contare sul pubblico di casa che può avere grande peso.

Da Villacidro sono annunciati tantissimi tifosi. Sarà una grande gara con in palio l'Eccellenza, mica poco.

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