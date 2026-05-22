Alti e bassi, qualche infortunio di troppo, ma un anno di crescita. L’Ussana chiude all’ottavo posto nel Girone C di Seconda Categoria. Un’annata in cui la squadra di Orgiano ha alternato prestazioni di ottimo livello a partite in cui avrebbe potuto fare di più. Dopo un girone d’andata discreto, la seconda parte di stagione ha riservato meno emozioni in termini di risultati positivi. I 33 punti con il quale l’Ussana ha chiuso il campionato sono frutto di un andamento insolito nei risultati tra casa e trasferta: se nella prima parte di stagione i giallorossi hanno totalizzato più punti tra le mura amiche (13), nel girone di ritorno i punti sono arrivati soprattutto fuori da Ussana (9).

«L’obiettivo di quest’anno era di onorare la maglia e dare il massimo per fare il meglio possibile – dice il presidente dell’Ussana Antonio Dessolis – Durante la stagione abbiamo avuto diversi infortuni che hanno reso l’annata ricca di alti e bassi. Fortunatamente eravamo coperti con una rosa lunga. Abbiamo fatto esordire quattro ragazzi provenienti dagli Allievi e questo ci rende orgogliosi. Il tecnico, essendo di Ussana, ha saputo infondere lo spirito giusto ai ragazzi che indossano questa maglia. Il problema più grande, che ci portiamo dietro da quattro anni, sono stati gli impianti sportivi: non riusciamo a fare una stagione in un impianto che sia a nostra disposizione che sia nelle condizioni ottimali. Gli infortuni provengono anche da un terreno di gioco, sul quale la squadra si allenava e giocava la domenica, del tutto disastrato».

Tra i protagonisti della stagione sicuramente c’è Nicola Piras, centrocampista dell’Ussana, nativo proprio del paese, che ha chiuso la stagione con sette reti: «Il campionato è iniziato molto bene, poi dopo la gara con il Senorbi abbiamo avuto molte difficoltà. La preparazione estiva è stata difficile anche da un punto di vista numerico. Per il livello della squadra potevamo giocarcela per le prime posizioni della classifica, ma tra infortuni e vari problemi siamo rimasti a metà classifica. Personalmente mi ritengo soddisfatto. Ho segnato diversi gol, alcuni anche decisivi. Sono felice per la fiducia che mister Orgiano mi ha dato. Ci auguriamo che il futuro possa darci solo cose positive, perché questa squadra merita tanto. Siamo un bel gruppo, composto anche da diversi ragazzi giovani che ritengo degli ottimi compagni, oltre che degli ottimi amici».

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