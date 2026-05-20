Con una rete di Momo Cosa al decimo minuto del secondo tempo l'Antiochense di Sant'Antioco ha superato 1-0 la Gioventù Sarroch e si è aggiudicata così la gara d'andata degli spareggi necessari a capire chi occuperà il posto disponibile per fare il salto dalla prima categoria alla Promozione.

I lagunari, seguiti da Fabio Piras, sono giunti secondi nel girone B della Prima categoria alle spalle dell'Atletico di Masainas promosso direttamente. È stata gara ostica quella di questo pomeriggio disputata a Giba, con un errore arbitrale che avrebbe potuto pesare in maniera enorme sull'esito della doppia sfida: nel primo tempo annullato ai padroni di casa una rete per un presunto fuorigioco nonostante il giocatori in partenza fosse regolare di circa due metri.

Ottima la prestazione degli ospiti ma i padroni di casa hanno alzato i ritmi e sono riusciti a passare con una conclusione imbattibile di Cosa. Prossimo appuntamento il 24 maggio ospiti del Sarroch

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