Quattro le sfide salvezza in programma domenica, con i ritorni dei playout di Prima Categoria. Sestu, Libertas Barumini e Siniscola Montalbo partono con un piccolo vantaggio dall’andata e hanno inoltre una carta importante: in caso di parità di reti nel doppio confronto, saranno queste squadre a salvarsi in virtù della miglior posizione ottenuta nella fase a girone. Per il Sennori invece il discorso è diverso: avendo perso l’andata e sono costretti a ribaltare il risultato.

Il Sestu ospita la Bariese forte dell'1-0 dell'andata: basta anche una sconfitta di misura per restare in categoria. Stesso discorso per la Libertas Barumini, che ha battuto la Santa Giusta per 1-0 in trasferta e può gestire il ritorno tra le mura amiche.

Più delicata la situazione di Silanus e Sennori. Il Siniscola ha pareggiato 2-2 con il Silanus all’andata: il risultato è ancora aperto, ma in caso di parità complessiva il Siniscola si salva per la miglior classifica nella sessione regolare, mentre il Silanus è obbligato a vincere. Il Sennori invece ha perso 2-1 sul campo del Malaspina: i padroni di casa devono vincere per salvarsi, altrimenti saranno gli ospiti a festeggiare la permanenza in categoria.

Da ricordare che in queste gare di ritorno non sono previsti né tempi supplementari né calci di rigore: la salvezza si decide sul risultato complessivo dei due incontri, con il criterio della classifica a girone a fare da spareggio in caso di assoluta parità.

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