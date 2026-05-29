Sarà il campo di Borore a ospitare domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16, la finalissima playoff del campionato di Seconda Categoria tra Golfo Aranci e La Salle. In palio c’è il primo posto nella graduatoria dei ripescaggi per la prossima Prima Categoria, obiettivo importantissimo per entrambe le squadre dopo una stagione lunga e combattuta.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento decisivo con grande entusiasmo e la consapevolezza di giocarsi una fetta importante del proprio futuro sportivo.

Attesa anche per la finale valida per il terzo posto della graduatoria playoff, che si giocherà invece ad Abbasanta, sempre domenica alle 16. A contendersi la vittoria saranno Monreale e Ottava, in una sfida che potrebbe comunque rivelarsi importante in ottica eventuali ripescaggi.

Due gare dunque decisive per il futuro delle protagoniste della Seconda Categoria regionale, in un pomeriggio che promette emozioni e grande partecipazione sugli spalti.

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