Un fine settimana intenso quello che ha visto protagoniste le compagini oristanesi di Promozione regionale di calcio. Nei due gironi, infatti, la nona giornata di ritorno ha proposto ben tre derby, attesi dagli appassionati che hanno partecipato affollando le tribune.

Nel girone A il Terralba F. Bellu, davanti ad una bella cornice di pubblico, fa sua la sfida contro i “cugini” della Tharros per 6-0 e conquista il primo posto in classifica. L’undici allenato da Daniele Porcu, dopo il vantaggio siglato da Manuel Piras, controlla la partita e, alla fine dei 90’, supera nettamente la compagine biancorossa. Per la Tharros una giornata storta; la formazione guidata da Frongia e Pinna è stata incapace di reagire allo svantaggio e, in particolare, dopo il gol in apertura di ripresa. La copertina di giornata la merita Marco Concu, 18 anni, grande protagonista con una doppietta e tassello fondamentale nel cuore del centrocampo terralbese. Le altre reti dei padroni di casa portano la firma di Andrea Sanna (sempre più capocannoniere con 21 gol in campionato), Corda e Porru. Terralba che “strappa” la vetta al Guspini, costretto al pareggio da un’altra oristanese, il Samugheo. Lo 0-0 finale ottenuto in casa di una delle grandi favorite per la promozione permette ai ragazzi di Alberto Piras di superare in classifica la Tharros e dà grande fiducia in vista del prosieguo della stagione. Infine, nel secondo derby di giornata, colpo esterno dell’Arborea sul campo della Freccia Parte Montis, per 0-1. La rete ospite arriva nei minuti di recupero del primo tempo: un’inzuccata di Capraro sugli sviluppi di un calcio d’angolo che non dà scampo al portiere mogorese. I padroni di casa, dal canto loro, sono stati autori dall’ennesima prestazione positiva ma senza punti. La distanza dai playout è di 5 punti. L’Arborea, invece, rimane in corsa per il quinto posto.

Nel girone B, nel terzo derby provinciale, arriva la vittoria esterna del Bosa sul campo del Ghilarza (0-2 il finale). I bosani portano a casa l’intera posta in palio grazie alle reti siglate nel primo tempo da Brisida e Riu. Tre punti che permettono all’undici allenato da Tore Carboni di allungare a +5 sulla zona playout (31 punti il Bosa, Li Punti a 26). I ghilarzesi, invece, rimangono al terz’ultimo posto con 21 punti, a -4 dallo Stintino.

© Riproduzione riservata