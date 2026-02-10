Importante recupero domani, 11 febbraio, nel campionato di Serie D, girone G. Si gioca con inizio alle 14,30 Monastir-Valmontone valida per la 22esima giornata di campionato e che il 19 gennaio scorso era stata rinviata per il maltempo, con il campo di Monastir rimasto inzuppato d'acqua.

Arbitra Sabatino Ambrosino della sezione di Nola coadiuvato dagli assistenti Axel Ambrosino di Mantova e Marcello Filipponi di Monza. Monastir e Valmontone occupano il quinto posto della classifica con 34 punti. Una gara quindi importantissima in chiave playoff. Domenica scorsa il Monastir di Marcello Angheleddu ha vinto a Tertenia contro la Cos per 3-1, giocando una grande partita, tenendo a basa l'avversario anche quando si è ritrovato in dieci uomini per una espulsione.

In classifica oggi il Monastir è prima fra le sarde: un campionato straordinario con tantissimi giovani finora schierati da Angheleddu. Da ricordare anche che il Monastir è alal'esordio in Serie D.

© Riproduzione riservata