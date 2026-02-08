Eccellenza, Djedje e Siamparelli firmano il 3-1 col Buddusò: il Santa Teresa ritrova la vittoria nello scontro salvezzaDi Balde il gol degli ospiti
Il Santa Teresa ritrova il Buoncammino e la vittoria. Reduce dalla sfortunata trasferta di Nuoro, costata la sconfitta dopo cinque risultati utili, la squadra di Fabio Levacovich torna a casa e batte il Buddusò 3-1.
Biancocelesti in vantaggio nel primo tempo con Djedje, il raddoppio lo firma Siamparelli a inizio ripresa. Poi, Balde accorcia le distanze per gli ospiti su rigore, ma, sempre dal dischetto, Siamparelli sigla nel recupero il definitivo 3-1.
Il successo maturato questo pomeriggio in occasione della 5ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, contro un avversario, si dica, che veniva da quattro vittorie consecutive, permette al Santa Teresa di risalire in classifica e agganciare a quota 24 proprio il Buddusò, allungando sulla zona retrocessione.
Sabato, nella seconda gara interna di fila, al Buoncammino arriverà il Villasimius per un altro scontro diretto che promette scintille.