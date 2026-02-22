Nella 25ª giornata del girone G, cade il Monastir sul campo dell’Atletico Lodigiani, mentre Budoni e Olbia muovono la classifica.

Si interrompe a Roma la corsa del Monastir, sconfitto 2-0 (doppietta di Botta) allo stadio “Francesca Gianni”. La formazione allenata da Marcello Angheleddu, terza forza del campionato e reduce da tre successi consecutivi, non riesce a confermare il momento positivo contro un Atletico Lodigiani in cerca di riscatto dopo un periodo opaco. Per i campidanesi si tratta di un passaggio a vuoto che non cancella l’eccellente percorso fin qui, ma che rallenta la corsa nelle zone altissime della classifica.

Al “Pasquale Pinna” termina senza reti la sfida salvezza tra Budoni e Palmese. I galluresi, che non vincono ora da undici turni, disputano una gara accorta e combattuta, conquistando un punto che muove la graduatoria. Dopo il buon pari ottenuto sul campo della Nocerina, i biancocelesti cercavano continuità: il pareggio mantiene apertissima la lotta per evitare i playout.

Finisce 1-1 al “Turiddo Madami” tra Flaminia Civita Castellana e Olbia, in una gara disputata a porte chiuse per la concomitanza con il Carnevale Civitonico. Contro la quinta forza del girone, i bianchi offrono una prova ordinata e portano a casa un punto utile per la classifica e il morale.

Nel turno si registra anche la sconfitta del Latte Dolce, battuto 3-1 dall’Ischia Calcio nell’anticipo disputato ieri.

