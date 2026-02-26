Eccellenza, Balde resta in vetta alla classifica marcatoriMartins accorcia le distanze, Tapparello sale sul podio. Bagarre aperta per il titolo di capocannoniere
È sempre Ousmane Balde il leader della classifica marcatori del campionato di Eccellenza. Dopo la settima giornata di ritorno, l’attaccante del Buddusò ha raggiunto quota quattordici reti stagionali.
Si avvicina il bomber del Lanusei, Alfredo Francisco Martins, che nell’ultimo turno ha firmato il suo tredicesimo centro, accorciando le distanze dalla vetta.
Avanza anche l’attaccante della nuova capolista Ossese, Blas Dante Tapparello, attualmente terzo in graduatoria con dieci reti.
Nono sigillo stagionale, invece, per Caio De Cenco (Ilvamaddalena) e Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio), che raggiungono in classifica Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Marco Caggiu (Nuorese).
14 RETI: Ousmane Balde (6 rig.) (Buddusò).
13 RETI: Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).
10 RETI: Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
9 RETI: Nicolas Martin Capellino, Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).
8 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa).
7 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Kaio Piassi (Ilvamaddalena).
6 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Niccolò Moreo (Calangianus); Nicola Mereu (Lanusei); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio).
5 RETI: Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 4, Villasimius 1); Daniele Cannas (Villasimius).