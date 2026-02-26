Promozione, Sanna guida i bomber del Girone A. Barboza scatenato nel Girone B: doppietta e fuga a quota 27In testa gli attaccanti del Terralba e dell’Alghero
Andrea Sanna, attaccante del Terralba, comanda la classifica marcatori del Girone A di Promozione con venti reti stagionali. Accorcia le distanze Angelo Marci (Guspini), che contro il Pirri ha trasformato un calcio di rigore firmando il suo diciassettesimo centro.
Restano fermi a quota quattordici Marco Gianoli (Tharros) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia). Non si muovono neppure Lorenzo Camba (Cus Cagliari) e Roberto Cappai (Villacidrese), entrambi a undici gol, così come Gianluca Reginato (Selargius), fermo a dieci marcature.
Nel Girone B continua invece lo show di Diego Barboza, attaccante della capolista Alghero, autore di un’altra doppietta che lo porta a quota ventisette reti, consolidando il primato nella graduatoria dei cannonieri. Sale a ventitré centri Domenico Saba (Bonorva), a segno nell’ultimo turno. A diciassette reti Alessio Virdis, compagno di squadra di Barboza, aggancia Santiago Mateucci (Coghinas).
GIRONE A
20 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
17 RETI: Angelo Marci (6 rig.) (Guspini).
14 RETI: Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).
11 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari); Roberto Cappai (Villacidrese).
10 RETI: Gianluca Reginato (Selargius).
9 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Alberto Usai (2 rig.) (Selargius).
8 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Gianluca Riep (Guspini); Nicolò Agostinelli, Luca Muscas (Villacidrese).
7 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Riccardo Pulcrano, Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Ezequiel Cordoba (Guspini); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020).
GIRONE B
27 RETI: Diego Barboza (4 rig.) (Alghero).
23 RETI: Domenico Saba (7 rig.) (Bonorva).
17 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).
16 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono); Marcelo Gavim Bruno (1 rig.) (Macomerese).
15 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 2, Macomerese 13).
14 RETI: Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto).
13 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
12 RETI: Mattia Asara (6 rig.) (Castelsardo); Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese).
11 RETI: Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Victory Igene (2 rig.) (Usinese).
10 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).
9 RETI: Agustin Meli (Coghinas).