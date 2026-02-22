Prima categoria, finisce con un pari lo scontro salvezza fra Quartu 2000 e IdoloPioggia di gol, con gli ogliastrini che recuperano lo svantaggio iniziale
Pioggia di gol (quattro per parte) nel girone A di Prima categoria nello scontro salvezza fra il Quartu 2000 e l'Idolo. Le reti, 25’ e 80’ Siddi, 45’ S. Cannas, 51’ (r) Grandulli, 90' Pili, 92' e 93' Timpanaro, 96' Tuveri.
C'è da dire che i quartesi si sono trovati anche in vantaggio con tre gol ad uno: poi la rimonta dell'Idolo e alla fine il 4-4 finale, con gli ogliastrini che hanno chiuso in nove per le espulsioni di Nicolò e Saverio Cannas.
Nello stesso girone il Sestu è stato battuto in casa per 0-1 con rete di Lezcano.