Pioggia di gol (quattro per parte) nel girone A di Prima categoria nello scontro salvezza fra il Quartu 2000 e l'Idolo. Le reti, 25’ e 80’ Siddi, 45’ S. Cannas, 51’ (r) Grandulli, 90' Pili, 92' e 93' Timpanaro, 96' Tuveri.

C'è da dire che i quartesi si sono trovati anche in vantaggio con tre gol ad uno: poi la rimonta dell'Idolo e alla fine il 4-4 finale, con gli ogliastrini che hanno chiuso in nove per le espulsioni di Nicolò e Saverio Cannas.

Nello stesso girone il Sestu è stato battuto in casa per 0-1 con rete di Lezcano.

