Va al Monastir il derby sardo di Serie D fra la squadra di Marcello Angheleddu e la Cos Ogliastra Sarrabus. Una gara che gli ospiti hanno chiuso nel primo tempo andando a rete con Corcione, Masia e Leone con la squadra di Francesco Loi che ha avuto anche le sue occasioni con Nurchi.

Nella ripresa lo stesso Nurchi ha accorciato le distanze al 10' con la Cos che poi ha tentato la rimonta spingendosi in avanti e col Monastir che ha gestito la gara sino alla fine nonostante abbia giocato in dieci nell'ultima mezzora per l'espulsione Naguel.

All'andata era stata la Cos a vincere a Monastir.

© Riproduzione riservata