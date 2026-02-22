Impresa di carattere della Costa Orientale Sarda che, davanti al pubblico dell’“Is Arranas” di Tertenia, supera con pieno merito il Trastevere Calcio e conquista tre punti di enorme valore in chiave salvezza. Un successo che mancava tra le mura amiche dallo scorso 7 dicembre e che dà continuità alla brillante affermazione esterna contro l’Anzio.

La squadra guidata da Francesco Loi conferma così il suo momento positivo.

L’avvio dei padroni di casa è deciso e concreto. Dopo appena otto minuti, sugli sviluppi di un corner battuto da Murgia, è Anedda a svettare in area con perfetto tempismo e a firmare il vantaggio. Il Trastevere reagisce con cinismo e alla prima vera occasione trova il pari: Morano pennella per Lorusso che, di testa, supera Cutrona. La gara resta vivace. Castineira colpisce la traversa con una conclusione potente, poi è ancora il legno a dire no ai sardi su un tentativo di Demontis nel finale di primo tempo. In mezzo, un episodio chiave: calcio di rigore concesso agli ospiti per un presunto contatto tra Spanu e Lorusso. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante romano, ma Cutrona para.

La svolta arriva in avvio di ripresa. Dopo cinque minuti Rocca viene espulso per un intervento fuori area su Castineira, lasciando il Trastevere in inferiorità numerica. Sulla punizione seguente, dopo la respinta della barriera, Feola è il più rapido di tutti e deposita in rete di testa per il nuovo vantaggio.

Con l’uomo in più la Costa Orientale Sarda controlla e nel finale chiude definitivamente i conti: Spanu trova il tris con una conclusione potente dalla distanza che non lascia scampo al neoentrato Lazzarini.

Un successo limpido e meritato che rilancia le ambizioni dei gialloblù, capaci di battere una delle squadre più in forma del campionato e di dare un segnale forte nella corsa alla permanenza in categoria.

© Riproduzione riservata