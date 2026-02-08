A Sassari finisce 1-1. Nel derby della 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie D l’Olbia strappa un punto a domicilio al Latte Dolce.

L’autogol dopo 5’ di Anelli, che nel tentativo di anticipare un avversario spinge il pallone in rete, complica la vita ai galluresi, che però ci credono e al 20’ della ripresa pareggiano i conti con Biancu. Il risultato di questo pomeriggio interrompe il digiuno, che durava da due turni, e permette all’Olbia di non allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza, distante comunque sette lunghezze.

Prima del fischio d’inizio, d’accordo con la società, Putzu ha scelto di restituire la fascia da capitano a Ragatzu e quella da vice capitano a Biancu. I due giocatori non sono stati convocati contro la Nocerina al turno precedente per aver saltato un paio di allenamenti in attesa del passaggio al Budoni, poi saltato, e nell’occasione l’Olbia Calcio aveva deciso che il nuovo capitano sarebbe stato Putzu.

