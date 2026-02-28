Un derby, uno scontro diretto che potrebbe valere insieme i punti della salvezza matematica e i playoff e due obiettivi, tra tutti gli obiettivi, diversi: per l’Arzachena riscattare la pesante sconfitta dell’andata, per il Luogosanto confermare la superiorità espressa sul campo lo scorso 1° novembre, col clamoroso 1-7 del Biagio Pirina.

Dopo il pareggio col Campanedda la squadra di Mauro Ottaviani torna da avversaria al comunale Luigi Lacu, che quest’anno, data l’indisponibilità per lavori di manutenzione del suo stadio, l’ha ospitata per diverse gare casalinghe. Di fronte domani, nel derby di Gallura valido per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, gli smeraldini avranno una formazione ostica, che in classifica con 41 punti la precede a +1 in prossimità della zona promozione, ed è dunque anche a portata di sorpasso.

“Il nostro obiettivo è la salvezza, finché non c’è la matematica non possiamo dire di averlo centrato, però, con 40 punti in classifica, diciamo che ci siamo quasi”, premette Ottaviani. “Adesso ci aspetta lo scontro diretto col Luogosanto, nello stesso giorno in cui si giocherà l’altro match playoff tra Usinese e Coghinas, ma ce la viviamo con serenità, consapevoli – aggiunge il tecnico dell’Arzachena – che quel che arriverà una volta raggiunto l’obiettivo stagionale sarà tanto di guadagnato”.

Allo stadio comunale Luigi Lacu dirige Francesco Orrù di Cagliari coadiuvato dagli assistenti della sezione di Olbia Luca Staffieri e Davide Camassa: fischio d’inizio alle 15.

