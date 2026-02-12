È comprensibile che, per le due squadre che l'hanno subita, si sia trattato di una coincidenza assai sgradita: ma sia nel girone F, che in quello H, le due che portavano al collo la "medaglia d'argento", l'abbiano dovuta cedere a chi in precedenza vantava quella di bronzo. Andando con ordine, partendo dal raggruppamento F, rivolgiamo l'attenzione sulle rappresentanti "anglogalluresi": l'Atletico Castelsardo (42), vincendo a Sassari la sfida con lo Sporting, ha consolidato la posizione di vertice. Alle sue spalle nell'ordine: Ottava 37, che come spiegato in apertura, ha preso il posto posto della Folgore Tissi 34, sconfitta in casa dal Florinas 28, ora 4°. In ogni caso, sempre a proposito del Tissi: è in attesa del verdetto inerente la gara sospesa dall'arbitro, in casa dello Sporting Paduledda, che a sua volta figura al 5° posto con 27 punti. Appaiati con 25 lunghezze, che equivalgono alla settima posizione c'è il duo formato da Codaruina e Laerru. A chiudere la classifica rimane la Viddalbese (8), che ha incrementato il suo punteggio di una unità a seguito del pareggio esterno nel derby col Codaruina.

Passando al girone H, solitario nonché imbatutto, troviamo il Tavolara (46) : la formazione del presidente Brundu ha sconfitto in trasferta, con un pesante (1-7), il Loiri (11). Una vittoria ottenuta a suon di doppiette: con un protagonista della cosiddetta linea verde, Giovanni Bulla, e i due sempre verdi Valenti e Villa. Al 2° posto il Golfo Aranci (43): il poker vincente è arrivato dalla trasferta in casa della Budonese (8), e 3 della 4 segnature portano la firma di Alessio Mulas (vice-capocannoniere con 22), che in un recente passato è stato cannoniere principe dell'Eccellenza, con la casacca dell'allora San Teodoro Porto Rotondo. E passiamo al Palau (42): in giornata decisamente negativa è stato battuto dal Porto Rotondo , ritrovandosi così a dover cedere lo scettro di seconda della classe appunto ai Golfoarancini.

In questo autentico festival del "Gol d'autore" in occasione della quinta giornata di ritorno, poteva mancare il leader con 25 reti, della classifica marcatori? Certamente no, infatti Romino Kozeli ha aperto le marcature del Porto San Paolo (37), 4° posto, nella vittoriosa trasferta di Alà (20). Il Porto Cervo (32), vittorioso a Siniscola (1) è 5°. Fermatasi a quota 30 La Salette è al 6°. Sotto di un gradino L'Academy Porto Rotondo (27). Biasì e Funtanaliras Monti, entrambe 22, avendo pareggiato nello scontro diretto. Da evidenziare, per concludere, l'importantissima vittoria casalinga del Trinità (19) sul La Salette: con questi 3 punti mettono un bel margine di sicurezza dalla temuta zona play out.

