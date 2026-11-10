Monastir-Sarnese 2-5. La gara del girone G della Serie D, vista dal centrocampista Mario Corcione: «La Sarnese ha dimostrato il proprio valore. Sapevamo- dice Corcione- che era una squadra attrezzata per vincere e per fare un campionato di vertice. Probabilmente sono i più forti e vinceranno loro il girone. Da parte nostra c'è l'orgoglio di giocare questi match e di mettersi anche alla prova con queste compagini, per dimostrare il nostro valore. Diciamo che contro i campani, che ci siamo riusciti solo in parte. Loro sono stati bravi. Noi, potevamo fare meglio: dobbiamo pensare ad aggiustare le nostre cose. Per quanto riguarda il mio ruolo, nasco centrocampista, però sono a disposizione del mio gruppo per fare qualsiasi cosa».

Corcione fa anche un bilancio della sua squadra. «È certamente positivo perché comunque abbiamo fatto finora i nostri punti. Forse si poteva fare anche di più. L'obiettivo per me è sempre quello di vincere ogni domenica contro qualsiasi avversario».

Sabato il Monastir giocherà in trasferta sul campo dell’Afragolese: «Sabato si gioca in un bel campo, contro una bella squadra, forte e costruita per un campionato importante. Per noi deve essere solo uno stimolo. Da parte mia, ma anche dei miei compagni e dello staff, c'è sempre la voglia di migliorarsi e quando affronti questi avversari è bello perché ti stimolano a dare qualcosa in più».

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