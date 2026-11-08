Il Latte Dolce ritrova la vittoria: 3-1 sull'UniPomeziaDoppietta di Sorgente e rete di Pulina
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Ritorna al successo il Latte Dolce che davanti al pubblico amico supera l'UniPomezia 1938 per 3-1 grazie. Successo provvidenziale in una giornata dove vincono quasi tutte le concorrenti della zona playoyt. E se la squadra di Fini resta penultima è pur vero che riduce il distacco dalla zona tranquilla.
La gara si è accesa nel finale del primo tempo. Sorgente la sblocca al 43', ma l'idea di andare al riposo in vantaggio si frantuma dopo il pareggio firmato da Gelonese al 47'.
In apertura di ripresa (50') nuovo vantaggio del Latte Folce, firmato da Pulina. Gli ospiti provano a impattarla nuovamente, ma all'88' Sorgente sigla la doppietta eprsonale che mette al sicuro la preziosa vittoria.