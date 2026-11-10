Una sconfitta pesante che fa male quella del Monastir contro la capolista Sarnese, con la squadra campana che ha ulteriormente allungato in classifica a quota 26 punti e con Monastir finito al terzo posto dietro la Trastevere Roma e assieme ad Albalonga e Campagnano, a quota 17. Una sconfitta quella di domenica del Monastir decisamente inaspettata nei numeri: un 2-5 di fronte al proprio pubblico. Al termine della partita lo stesso tecnico del Monastir ha analizzato l’andamento della sfida, analizzando gli errori commessi: «Dovevamo approcciarla meglio. La sconfitta ci può stare. Non ci può stare subire quattordici gol nelle ultime quattro partite. Non ci può stare approcciare un match di questo spessore in questo modo, perché abbiamo avuto il privilegio di ritagliarci una gara contro una squadra così forte stando vicini in classifica, che per noi è tanto. So che probabilmente le aspettative un po' si sono alzate qua a Monastir, perché naturalmente ci si aspetta che si faccia un campionato magari di alta classifica. Come ho detto, abbiamo avuto il privilegio di giocarcela stando vicini in classifica e di conseguenza abbiamo buttato un pochino via questa questa condizione, con un atteggiamento che non è degno di una partita di questo livello, contro un avversario così forte che al primo errore ti punisce, al secondo errore pure. Che poi errore tra virgolette, perché hanno avuto una combinazione preparata in maniera magistrale e al secondo tempo diverse situazioni a loro vantaggio. Siamo rimasti in dieci in maniera ingenua. Abbiamo subito un gol su fallo laterale, arrivato in area, e abbiamo subito gol. Il quarto gol l’abbiamo preso commettendo uno stesso errore commesso un’altra volta. Sicuramente questa sconfitta lascia tanti aspetti su cui lavorare, tanto materiale che ci porterà a fare una settimana intensa a livello lavorativo per prepararci alla prossima giornata sabato 14 novembre».

L’ultimo quarto d’ora della sfida è stato sicuramente il più caldo degli interi 90’. E proprio in quei quindici minuti finali che i monastiresi sembravano aver trovato la giusta reazione per strappare quantomeno un pareggio, grazie anche alla doppietta firmata da Alberto Leone.

Ma come ha vissuto Angheleddu quei momenti? «La doppietta di Leone ha dato un po' quel brio, quella spinta in più. In quel momento sicuramente ci è arrivata un po’ di autostima e una scossa importante, ma purtroppo è risultato tutto vano perché all’errore successivo i nostri avversari ci hanno rimesso subito a posto. Sono contento per lui però, perché comunque i numeri fanno sempre bene. Sono ragazzi che, come diciamo sempre, dobbiamo rendere protagonisti in questa categoria, anche per dar loro la possibilità di ambire a qualcosa in più». Tornando indietro invece, sulla prestazione del Monastir contro la Sarnese, l’allenatore biancoblu ha spiegato come, nonostante la sconfitta e un approccio non al top, ci sia stato comunque qualcosa da salvare e come le assenze per infortuni non possano essere una scusante: «C'è stato un momento in cui abbiamo avuto un buon palleggio, ma la gara è fatta di tante situazioni e dobbiamo analizzarle tutte. Sul fatto delle assenze… In questi momenti dobbiamo lavorare col materiale che abbiamo. Siamo abituati a fare questo, perché se vado ad aggrapparmi a questi alibi, ne avrei talmente tanti da elencare che penso che questa intervista debba durare due giorni. Quando manca un giocatore, ce n'è un altro che deve giocare al posto suo. Sappiamo che non possiamo avere tre calciatori per ogni ruolo. Dobbiamo lavorare adattando altri giocatori e fare un buon lavoro. Oggi non l'abbiamo fatto». Ciò che è saltato particolarmente all’occhio, un po’ in tutte queste undici giornate ma in particolare nell’ultimo match giocato, è la duttilità di Mario Corcione. Il classe 2001 nasce come centrocampista ma, nel corso di questi primi match di campionato, ha ricoperto spesso anche il ruolo di difensore centrale. Ed è proprio da questo punto che è sviluppato il pensiero di Angheleddu: «Ieri Corcione si abbassava a costruire perché loro giocavano con un 3-5-2 per creare un tre contro due con i loro attaccanti e attrarre i loro quinti contro i nostri terzini. Per contrastarli, facevamo abbassare Mario (Corcione, ndr) per costruire con il difensore di destra e il difensore di sinistra, in modo tale che loro tirassero fuori le punte. Purtroppo il nostro gioco è venuto meno, il palleggio era un po' più lento e l'avversario era molto forte. Vero che ci si deve concentrare su noi stessi, ma è anche vero che bisogna avere la capacità di riconoscere il nostro livello e quello dell'avversario, che oggi è stato nettamente superiore e va accettata questa condizione. Questo è un messaggio importantissimo perché ci aiuta a crescere». In chiusura il tecnico si è soffermato su quello che sarà l’incontro con l’Afragolese, in programma come anticipo della dodicesima giornata, sabato 14 novembre ore 14: «Contro l’Afragolese sarà tosta, così come tutte le partite. Ogni gara è molto difficile. Siamo quarti in classifica con tre punti dalla sestultima e il girone, a mio parere, è equilibratissimo. Tralasciando la prima della classe che, secondo me, è una squadra fortissima, strutturata per vincere e che non c'entra nulla con questa categoria. La trasferta di Afragola sarà un match complicato come lo sono tutte le altre sfide, perché in questo momento il campionato è livellatissimo e può succedere di tutto».

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