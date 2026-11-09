La Polisportiva Taloro Gavoi ha tesserato Alessio Cossu, attaccante esterno classe 2003. Il giocatore vanta già importanti esperienze calcistiche, avendo indossato le maglie di Ghilarza, Costa Orientale Sarda e Nuorese, prima di iniziare l’attuale stagione con l’Atletico Uri. Un nuovo rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di mister Piras, che ha già esordito ieri col pareggio interno contro il Tortolì.

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