Seconda contro prima: è Monastir-Sarnese la partita di cartello di oggi in Serie D, alle 14.30, con sei punti a separarle. Apre alle 14 Cos-Paganese, poi Latte Dolce-UniPomezia e Città di Anagni-Budoni (14.30) e Atletico Lodigiani-Ossese (15).

In Eccellenza, alle 15, scontro tra imbattute Santa Teresa (prima della classe) e Iglesias. L’altra capolista Ilvamaddalena va a Terralba, il Lanusei riceve l’Alghero. Completano il quadro Atletico Uri-Tempio, Calangianus-Villacidrese, Nuorese-Usinese (a Budoni), Taloro Gavoi-Tortolì e Villasimius-Bonorva.

In Promozione A, alle 15, la capolista Arborea riceve lo Jerzu, la Ferrini il Castiadas. Selargius-Uta alle 15.30 a Monserrato. In programma anche Atletico Masainas-Sant’Elena, Vecchio Borgo Sant’Elia-Tharros (a Sinnai), Accademia Sulcitana-Atletico Cagliari, Cus Cagliari-Samugheo e Antiochense-Arbus.

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