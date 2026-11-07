L'attaccante del Monastir Ech Cheikh convocato nella rappresentativa del Centro-SudUna convocazione che premia il percorso di crescita dell’attaccante biancoblu
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Arriva una bella soddisfazione per il Monastir, che vede uno dei suoi giovani calciatori raggiungere un importante traguardo personale. Il classe 2008 Ech Cheikh è stato convocato dal tecnico Giuliano Giannichedda per lo stage della rappresentativa Serie D, in programma l’11 novembre al Centro sportivo “Francesca Gianni” di Roma, dedicato ai giovani calciatori del Centro-Sud.
Una convocazione che premia il percorso di crescita dell’attaccante biancoblu, inserito tra i profili selezionati per prendere parte a un appuntamento di rilievo e che rappresenta anche un’occasione per confrontarsi con ragazzi (tutti 2008 e 2009) provenienti da diverse realtà del campionato di Serie D.
La chiamata del monastirese non può che essere motivo di grande orgoglio per mister Marcello Angheleddu, che ha contribuito alla valorizzazione del ragazzo, dando spazio e fiducia a uno dei più piccoli del gruppo. Un percorso di crescita che trova oggi un ulteriore riconoscimento nella chiamata in rappresentativa.
Per il Monastir si tratta di un motivo di vanto e di un’altra conferma dell’importanza del lavoro dedicato alla crescita dei giovani calciatori. A Ech Cheikh vanno i complimenti di tutta la società, con l’augurio di vivere al meglio questa esperienza e continuare il proprio progresso calcistico.