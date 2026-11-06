Sarà ancora una volta un derby a tenere banco tra gli impegni delle oristanesi impegnate nei gironi B e C di Prima Categoria.

Nel girone B, infatti, sabato alle 15, scenderanno in campo Santa Giusta e C.R. Arborea. Si incroceranno due squadre reduci da risultati positivi (lagunari uno 0-0 in casa della Freccia Parte Montis, C.R. Arborea vittorioso 2-1 contro il Tonara) e vogliose di proseguire a far punti. Per l’undici allenato da Gianni Lutzu la vittoria manca da 5 partite. Domenica, in campo Freccia Parte Montis e Sanverese. La formazione allenata da Giancarlo Boi, che dovrà fare a meno di Sperandio e Girseni (appiedati dal giudice sportivo) scenderà in campo a Gonnosfanadiga, contro una squadra costruita per occupare i piani alti della classifica. La Sanverese, invece, andrà alla ricerca dei primi punti stagionali nell’esordio nel suo terreno di gioco (dopo l’inizio di stagione giocato a Oristano per il rifacimento del manto erboso dell’impianto di San Vero Milis) ospitando il Sadali, squadra che occupa le prime posizioni.

Nel girone C, invece, cercano riscatto Ghilarza e Abbasanta. I ghilarzesi, che puntano a fare punti per allontanare la zona “calda”, riceveranno la visita dell’Oschirese, seconda in classifica. Sarà ospite di un’altra seconda, la Corrasi, l’Abbasanta, che la settimana scorsa ha subito lo stop casalingo contro la Dorgalese.

© Riproduzione riservata