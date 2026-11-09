Una Frassinetti scatenata travolge in casa la ex capolista per 5-1 e ne prende il primo posto nella classifica del girone A della Seconda categoria.

Un risultato un po’ a sorpresa anche se la Frassinetti è squadra ancora imbattuta del girone, assieme al Settimo. Si è fatto sotto il Burcei vittorioso nel derby col Sinnai per 3-2 ed ora secondo ad un punto dalla vetta. Non molla il Settimo, a due punti dal vertice della classifica, col Kalagonis scivolato al quarto posto con 16 punti, ma pronta al riscatto. Quattro squadre chiuse nello spazio di 16 punti. Si è rifatta sotto la Pineta, sesta a 13 punti, uno in meno del Pula. In coda soffrono il Belvedere di Villasalto e la Jupiter, ultime con tre punti, il Sinnai e il San Paolo con quattro punti. Domenica attesa per gli scontri diretti Frassinetti-Settimo e Kalagonis-Burcei. Grandi sfide al alta quota fra quattro grandi squadre.

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