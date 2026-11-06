Sarà un fine settimana ad altissima intensità per le formazioni oristanesi impegnate nei tornei di Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza, il Terralba F. Bellu ospiterà domenica, alle 15, l’Ilva Maddalena. La compagine terralbese, dopo il pareggio di Iglesias di sabato scorso (2-2), ha ufficializzato Giampaolo Murru come nuovo allenatore, in sostituzione di Roberto Concas, e va alla ricerca di punti contro la capolista. Esordio proibitivo ma non impossibile per il neo-tecnico.

In Promozione, girone A, la capolista Arborea cerca conferme nella sfida casalinga contro la Cannonau Jerzu. I padroni di casa, vittoriosi la settimana scorsa nel big match contro il Sant’Elena (1-2), che hanno un Pibiri in grande spolvero (doppietta ai quartesi e 11 reti in totale nelle prime 8 giornate), attraversano un buon momento di forma e puntano a fare bottino. Davanti avranno una formazione reduce dalla partita sospesa contro il Selargius, sul punteggio di 2-2. Alla ricerca di un riscatto, invece, Samugheo e Tharros. I primi, dopo la sconfitta casalinga contro il Vecchio Borgo Sant’Elia (1-2), proveranno a fare punti sul campo del CUS Cagliari, formazione che occupa una posizione simile di classifica, e invertire il momento non positivo sul piano dei risultati. Gli oristanesi, ultimi in classifica ancora a secco di vittorie, andranno a far visita al Vecchio Borgo Sant’Elia, campo ostico per tutti.

Nel girone B, invece, il Bosa va ad Arzachena per ritrovare un risultato positivo dopo lo stop casalingo contro il Campanedda.

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