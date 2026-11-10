Una vittoria, due pareggi ed una sconfitta, che al lato pratico, per le squadre Galluresi del campionato di Eccellenza, significato bottino pieno, per giunta lontano da casa, é stata l'Ilvamaddalena, in quel di Terralba, e ciò le consente anche di issarsi solitaria in vetta alla classifica con 21 punti. Alle sue spalle con 19, che equivale al secondo posto, si trova il Santa Teresa, che nel big match contro l'Iglesias ha ottenuto il pari in rimonta, e ha anche conservato l’imbattibilità', in compagnia proprio dei minerari e degli isolani. Prima della gara, si é svolta la cerimonia di intitolazione dello stadio "Buoncamino", a Piero Muntoni, indimenticato presidente del sodalizio gallurese, anni addietro. Anche chi scrive, negli anni in cui era in auge "Zio Piero", ha avuto il piacere, in più occasioni, di incontrarlo, e appunto quello "zio", davanti al nome,derivava da quel senso di rispetto che si aveva a quei tempi, per le persone anche non molto più grandi di te, indipendentemente dal ruolo.

Concluso il resoconto sulla parte "soleggiata" della classifica, passiamo a quelle che in questo momento, collocazione geografica a parte, stanno soffrendo il "freddo" della bassa classifica. Iniziamo dal Calangianus, che poche ora fa, ha annunciato ufficialmente l'esonero di Simone Marini, tecnico che da 2 anni guidava i giallorossi. Assieme a Marini é stato sollevato dall'incarico, anche il preparatore atletico, Graziano Rotelli. Sino a ieri il Calangianus ha collezionato 2 vittorie e 7 sconfitte, risultando sinora la squadra ad aver subito più sconfitte. In queste ore la dirigenza Calangianese si sta muovendo per trovare una soluzione, in tempi rapidi, per sostituire Marini, che prima da giocatore, poi da allenatore, ha contribuito ha scrivere pagine importanti della pluricentenaria storia del calcio Calangianese.

E, chiudiamo col Tempio: sia nel risultato, che nello sviluppo di esso, si è di fronte ad un copia incolla della precedente gara, in salsa gallurese col Santa Teresa, con la differenza che questa era in "salsa sassarese", ma difficili da digerire entrambe. Al di la di questo, sperando che in futuro la fortuna si ricordi che esiste anche il Tempio, va sottolineato il lavoro che con grande professionalità sta portando avanti il tecnico Massimiliano Paba, e il grande attaccamento alla maglia , che tutti i giovani e giovanissimi dimostrano partita dopo partita. Dietro di loro c'è una società fermamente intenzionata a compiere tutti gli sforzi necessari per il bene del Tempio.

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