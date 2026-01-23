La Polisportiva Luogosanto annuncia l'arrivo di Hermes Aristóteles Romero Espinoza. Nato a Calabozo (Venezuela) il 18 ottobre 1995, Romero è un centrocampista di qualità e personalità, con un percorso calcistico ricco di esperienze importanti, culminate con l'arrivo in Serie A nelle fila del Crotone.

«Ora», scrive la società, «è pronto a mettere esperienza, grinta e visione di gioco al servizio dei nostri colori. Un sentito ringraziamento al nostro direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru per il grande lavoro svolto e per aver portato a Luogosanto un profilo di assoluto valore. Un grande ringraziamento inoltre al procuratore di Hermes, Peppe Libri, agente Fifa, per la disponibilità e la professionalità dimostrate per il buon esito dell’operazione».

