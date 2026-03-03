Con la Serie D ferma per il Torneo di Viareggio, domenica si giocano tutti gli altri campionati regionali: l'Eccellenza e il girone A della Promozione, saranno in campo l'otto marzo, mentre le gare del girone B sono anticipate a sabato con Alghero-Ghilarza, Arzachena-Bonorva, Bosa-Campanedda, Coghinas-Castelsardo, Macomerese-Luogosanto, Ozuierese-Li Punti, Stintino-San Giorgio Perfiugas, Thiesi-Atletico Bono e Tuttavista Usinese. Si giocherà alle 15. Ad eccezione di Coghinas-Castelsardo che avrà inizio alle 16.

Possibili comunque anche anticipi: deciderà il Comitato Figc entro giovedì su eventuali richieste societarie.

La Serie D rirenderà il 15 marzo.

