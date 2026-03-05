Promozione, Alghero prenota il volo per l’EccellenzaSabato la 10ª di ritorno con big match a Luogosanto tra Arzachena e Bonorva
Il campionato di Promozione regionale si prepara a vivere la decima giornata di ritorno, in programma integralmente sabato alle 15 su quasi tutti i campi. Con una classifica che vede l’Alghero ormai in fuga solitaria verso la vittoria finale, la lotta si sposta sulla griglia play-off e sulla delicata zona salvezza.
L'Alghero, capolista indiscussa con 74 punti, reduce dal netto 4-1 rifilato al Li Punti, ospita al "Pino Cuccureddu" il Ghilarza, terzultimo in classifica e alla ricerca di punti vitali dopo lo stop interno contro il Bosa.
Alle spalle dei catalani, il Bonorva (secondo a quota 57) gioca a Luogosanto contro l'Arzachena. L’Ozierese, salda al terzo posto con 50 punti dopo il successo di Castelsardo, attende un Li Punti ferito, mentre la coppia Usinese-Coghinas (entrambe a 45 punti) cerca di accorciare il divario per consolidare la zona play-off. L’Usinese gioca a Galtellì contro la cenerentola Tuttavista mentre il Coghinas ospita (ore 16) il Castelsardo.
La sorpresa Thiesi riceve l’Atletico Bono di Celestino Ciarolu. Il Bosa affronta sul proprio campo il Campanedda. Completa il quadro Stintino-San Giorgio Perfugas.
La sfida tra Macomerese e Luogosanto non si disputa al Comunale di Borore a causa dell'indisponibilità dello stadio "Scalarba". Fischio d'inizio fissato per le 16, lo stesso orario in cui prenderà il via Coghinas-Castelsardo.
Il Programma Gare e gli Orari (Sabato 7 Marzo)
|
Gara
|
Orario
|
Impianto e Località
|
Alghero - Ghilarza Calcio
|
15:00
|
Pino Cuccureddu (Maria Pia), Alghero
|
Arzachena Academy - Bonorva 1960
|
15:00
|
Comunale Luigi Lacu, Luogosanto
|
Bosa - Campanedda
|
15:00
|
Campo Italia, Bosa
|
Ozierese 1926 - Li Punti Calcio
|
15:00
|
Stadio Angelo Masala, Ozieri
|
Stintino - San Giorgio Perfugas
|
15:00
|
Comunale Roccaruja, Stintino
|
Thiesi - Atletico Bono
|
15:00
|
Comunale, Thiesi
|
Tuttavista Galtellì - Usinese
|
15:00
|
Comunale S. Loriga, Galtellì
|
Coghinas Calcio - Castelsardo
|
16:00
|
Comunale, Santa Maria Coghinas
|
Macomerese Calcio - Luogosanto
|
16:00
|
Comunale, Borore