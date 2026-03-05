Eccellenza, volata a quattro per il titoloOssese capolista al test Buddusò, Nuorese, Ilva e Tempio inseguono
In Eccellenza domenica si gioca (alle 15) la nona giornata di ritorno. La classifica vede una lotta serrata al vertice: l’Ossese guida con 45 punti, tallonata dalla coppia Ilvamaddalena e Nuorese a quota 43, con il Tempio che rimane in scia a 40 punti.
La capolista Ossese scende in campo al "Walter Frau" contro il Buddusò. I padroni di casa puntano a consolidare il primato, ma dovranno fare attenzione agli ospiti, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Calangianus. Match ad alta tensione a Uri, dove l'Atletico Uri ospita la Nuorese: i barbaricini hanno l'obbligo di vincere per non perdere contatto dalla vetta.
L'Ilvamaddalena, dopo il rotondo 3-0 inflitto al Tortolì nel turno precedente, attende a La Maddalena il Taloro Gavoi. Chiude il quadro delle pretendenti al titolo il Tempio, impegnato al “Signora Chiara” nel sentito derby gallurese sul campo del Calangianus.
In coda, fari puntati sulla sfida tra Ferrini e Sant’Elena: punti pesanti per le speranze di permanenza in categoria. L’Iglesias riceve il Tortolì, mentre il Villasimius ospita il Carbonia in un match che mette in palio punti per allontanarsi dalla linea rossa. Completa il turno la sfida tra Lanusei e Santa Teresa Gallura.
Il programma:
|
Gara
|
Impianto e Località
|
Atletico Uri - Nuorese Calcio 1930
|
N. Martinez, Uri
|
Calcio Lanusei 1987 - Santa Teresa Gallura
|
Lixius, Lanusei
|
F.B.C. Calangianus 1905 - U.S. Tempio
|
Signora Chiara, Calangianus
|
Ferrini Cagliari - ASD Sant'Elena Quartu
|
"Piero Polese", Cagliari
|
Iglesias Calcio - Calcio Tortolì
|
Monteponi, Iglesias
|
Ilvamaddalena 1903 - Taloro Gavoi
|
"Salvatore Zichina", La Maddalena
|
Polisportiva Ossese - Buddusò
|
Walter Frau, Ossi
|
Villasimius - Carbonia Calcio
|
Is Casas, Villasimius