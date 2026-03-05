A fronte di una situazione di classifica che non ha fatto registrare cambiamenti, ci riferiamo al Girone H della Seconda Categoria, nell'altro, al contrario, parliamo di quello F, si è passati da una sola squadra in vetta, ad un primo posto condiviso, con la terza distanziata di sei lunghezze. Con il suo andamento a suon di gol, quelli messi a segno solamente dalle prime 4, sono ben 278 , pone il girone H, in vetta, in quanto a reti realizzate, a tutti i campionati dilettantistici, che si disputano dalla Eccellenza in giù, in Sardegna.

Questo girone è composto al 99% da formazioni Galluresi. Le "magnifiche" 4 : Tavolara, 52 punti, Golfo Aranci 49, Palau 48, Porto San Paolo 43, tra sabato e domenica scorsa hanno superato rispettivamente; Trinità 19, Loiri 14, Alà 20 , Siniscola 2010, 1. Il Porto Cervo 35 è stato sconfitto dal Biasì 25; mentre La Salette 33, ha vinto a Monti il confronto col Funtanaliras 22. Per finire il Porto Rotondo 31, ha diviso la posta con la Budonese 8. Nel girone F, come accennato in apertura, l'Atletico Castelsardo 43, a seguito del pari casalingo, si é visto raggiungere in vetta dall'Ottava e ora le due viaggiano a braccetto.

Per quanto riguarda le altre "anglogalluresi", il Laerru, 6°, fa da capofila con 29 punti, tallonato a 1 punto dal Codaruina 28, che ha fatto suo il confronto con lo Sporting Paduledda 27. Chiude la classifica la Viddalbese con 11.

